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Общество

Деньги, магнитолу и флэшку похитил из автомобиля безработный в Порховском районе

В Порховском районе полиция задержала молодого человека, подозреваемого в совершении кражи из автомашины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 29 сентября в деревне Хилово Порховского района у дома по улице Новой неизвестный разбил стекло в автомобиле ВАЗ-2115 и похитил деньги, магнитолу и флэш-карту. Владелица легковушки также заявила в полицию и о краже принадлежащего ей мотоцикла ИЖ.

Вскоре, стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний безработный местный житель. Похищенное изъято. Обнаружен и мотоцикл. Выяснилось, что его подозреваемый откатил и загнал в канаву.

Возбуждено уголовное  дело. Ведется следствие.

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