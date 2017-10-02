Псковичи посетили Народную полицейскую академию во Вьетнаме

21:41, 02 октября 2017, ПАИ

Представители Академии ФСИН России и её псковского филиала посетили Народную полицейскую академию Министерства общественной безопасности Вьетнама. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН.

Визит состоялся в рамках сотрудничества ФСИН России с Министерством общественной безопасности Вьетнама 23–27 сентября. В состав делегации вошли начальник Академии ФСИН России Александр Крымов, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрин Панин и начальник кафедры уголовно-исполнительного права юридического факультета Академии Андрей Скиба.

В ходе визита сотрудники академии приняли участие в Международной научно-практической конференции «Октябрьская революция – формирование и развитие органов общественной безопасности Социалистических Республик в Мире», посвященной 100-летию великой октябрьской революции и 50-летию со дня основания Народной полицейской академии Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам. В рамках конференции с докладом о подготовке кадров для уголовно-исполнительной системы России и пенитенциарных служб зарубежных стран выступил начальник Академии ФСИН России.

Российская делегация также ознакомилась с материально-технической и учебной базой Народной полицейской академии и школы по подготовке сотрудников УИС, приняла участие в торжественном построении личного состава, посвященном 50-летию со дня основания образовательной организации.

В рамках рабочей встречи с руководством Народной полицейской академии обсуждались вопросы участия вьетнамской стороны в III Международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, исправление», а также перспективы подготовки совместных научных разработок. По итогам рабочей встречи стороны пришли к выводу, что в рамках российско-вьетнамского сотрудничества им удастся консолидировать усилия в вопросах подготовки высококвалифицированных кадров для пенитенциарных систем двух государств, а также установить конструктивное взаимодействие.

Итоги визита позволили укрепить авторитет ведомственных образовательных организаций ФСИН России на международной арене, отметили в Псковском филиале Академии ФСИН.