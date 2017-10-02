0
18:08
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»
22:04
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей
14:46
Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год
08:27
Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года
13:56
Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по допподдержке подготовки к Ганзе-2019
19:39
Опыт Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета
10:19
Великолукский мясокомбинат вошёл в рейтинг 500 крупнейших компаний
Еще новости
Экономика

Великолукский свиноводческий комплекс трудоустроил около 2 тысяч человек

За 9 месяцев на предприятия Великолукского свиноводческого комплекса трудоустроены 1 тысяча 836 жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

«Великолукский свиноводческий комплекс, создавая новые рабочие места, продолжает развивать аграрный сектор и укреплять экономику Псковской области», - отмечается в пресс-релизе.

Сегодня Великолукский свиноводческий комплекс - основной налогоплательщик региона и пятый по величине аграрный комплект России, обеспечивающий продовольственную безопасность страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»
02 октября 2017
Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей
28 сентября 2017
С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей 3
Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год
28 сентября 2017
Почти на 856 млн рублей выросли доходы бюджета Псковской области на текущий год 2
Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года
28 сентября 2017
Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года
Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по допподдержке подготовки к Ганзе-2019
27 сентября 2017
Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по допподдержке подготовки к Ганзе-2019 23
Опыт Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета
25 сентября 2017
Опыт Псковской области по созданию транспортно-пересадочных узлов получил поддержку Президиума Госсовета
Великолукский мясокомбинат вошёл в рейтинг 500 крупнейших компаний
24 сентября 2017
Великолукский мясокомбинат вошёл в рейтинг 500 крупнейших компаний 16
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
19 сентября 2017
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах 3

Идет загрузка...