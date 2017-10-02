Великолукский свиноводческий комплекс трудоустроил около 2 тысяч человек
За 9 месяцев на предприятия Великолукского свиноводческого комплекса трудоустроены 1 тысяча 836 жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.
«Великолукский свиноводческий комплекс, создавая новые рабочие места, продолжает развивать аграрный сектор и укреплять экономику Псковской области», - отмечается в пресс-релизе.
Сегодня Великолукский свиноводческий комплекс - основной налогоплательщик региона и пятый по величине аграрный комплект России, обеспечивающий продовольственную безопасность страны.