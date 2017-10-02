На лекцию об архитекторе Георгии Степанове приглашает псковичей библиотека

21:05, 02 октября 2017, ПАИ

3 октября в 14:00 в Псковской областной научной библиотеке состоится открытая лекция «Георгий Петрович Степанов, академик архитектуры. Санкт-Петербург». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Перед зрителями выступит член Союза архитекторов России Зоя Степанова (Санкт-Петербург), которая вела курс по архитектурной графике и консультировала дипломные работы в художественном училище им. Н. К. Рериха и в Балтийском институте экологии, политики и права на факультете дизайна, читала лекции. Зоя Степанова неоднократно выступала в Псковской областной научной библиотеке с лекциями, была участницей конференции, приуроченной к Всемирному Дню Архитектуры в 2015 году.

На этот раз она прочтет лекцию о Почетном академике Российской Академии архитектуры и строительных наук, докторе искусствоведения, профессоре, члене Союза архитекторов, Союза художников, учредителе Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, художнике-архитекторе Георгии Степанове.

Мероприятие состоится 3 октября в 14:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2).

Георгий Степанов ‒ потомственный петербуржец. В 1941 году он поступил в среднюю художественную школу при Академии художеств, но Великая Отечественная война резко изменила жизнь. Вместе со школой был эвакуирован в Самарканд, а в 1942 году призван на военную службу. Георгий Степанов был награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией, грамотой верховного главнокомандующего.

Несмотря на тяжелое ранение, Георгий Степанов стал художником, окончил институт им. И. Е. Репина, строил музыкально-драматический театр в Красноярске-26 (ныне Железногорск). В 1965 году получил II премию на международном конкурсе за проект национального театра в Будапеште. В это время он также строил общественные, жилые здания, разрабатывал интерьеры, участвовал в конкурсах.

В институте им. И. Е. Репина Георгий Степанов создал факультет повышения квалификации преподавателей художественных вузов, неоднократно избирался деканом архитектурного факультета, более 50 лет вел уникальный курс архитектурной графики. В 1963 году Г. Степанов и А. Иконников издали учебник «Основы архитектурной композиции» и монографию «Эстетика социалистического города». В 1973 году состоялась защита докторской диссертации на тему «Проблемы взаимодействия архитектуры». В этом же году Георгий Степанов издал книгу «Взаимодействие искусств». В 1984 году вышел в свет его фундаментальный труд «Композиционные проблемы синтеза искусств».

Учебники, монографии, статьи в сборниках, журнальные публикации принесли Георгию Степанова известность крупного ученого в области синтеза искусств. В 1984 году ему было присвоено звание «Заслуженного деятеля искусств РСФСР», в 1997 году - звание «Почетного члена Российской академии архитектуры и строительных наук».

В 80-е годы XX века Георгий Степанов был ректором ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, завкафедрой архитектурного проектирования и возглавлял персональную мастерскую в этом институте. При нем были отреставрированы интерьеры музея Штиглица, институт получил орден Трудового Красного Знамени. Он был также председателем учредительного комитета Ленинградского Союза дизайнеров РСФСР.