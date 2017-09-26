Смартфоны Apple и Samsung незаконно пытался ввезти в Псковскую область гражданин Литвы

16:14, 02 октября 2017, ПАИ

На таможенном посту «Бурачки» Себежского района на российско-латвийской границе сотрудники таможни выявили очередную партию незаконно перемещаемого товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Гражданин Литвы, следовавший в Россию на легковом автомобилей, не задекларировал ни устно, ни письменно партию современных гаджетов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Транспортное средство было направлено на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса, по результатам которого у сотрудников таможни возникло подозрение о перемещении в салоне автомобиля незадекларированного товара. Подозрения подтвердил таможенный досмотр. В технических нишах автомобиля обнаружена скрытая от таможенного контроля продукция Apple и Samsung без следов эксплуатации.

В общей сложности иностранный гражданин не задекларировал 44 смартфона, 3 макбука, видеорегистратор, 2 рабочих процессора и 30 пустых коробок с надписью iPhone, с наушниками и зарядными устройствами внутри. Общий вес незаконно перемещаемой продукции превысил 29 килограммов.

Гражданин Литвы пояснил, что в Вильнюсе малознакомый человек просил передать этот товар в Белоруссию, где к машине литовца-курьера подойдут за товаром. По его словам, о противоправности своих действий он догадывался.

Товар изъят и помещен на ответственное хранение. В отношении гражданина Литовской Республики возбуждено дело об административном правонарушении.