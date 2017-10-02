Участники псковского клуба «Здоровье» привились от гриппа

21:22, 02 октября 2017, ПАИ

В клубе «Здоровье» проекта «Помощь ради жизни» Псковского Красного Креста 20 участников проекта прослушали лекцию «Грипп, профилактика, лечение». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

В течение часа терапевт городской поликлиники Тамара Иванова рассказывала присутствующим о видах этого вируса, кто является источником гриппа, о дезинфекционных мероприятиях в очагах заболевания. Подробно она остановилась на вакцинации. Врач подчеркнула, что вакцина, применяемая для активной профилактической иммунизации, особенно необходима детям и лицам старше 60 лет, и хронические заболевания вне обострения не являются противопоказаниями для вакцинации. Участники встречи спрашивали, можно ли делать прививку лицам старше 90 лет, а на вопрос о количестве прививок пожилые люди узнали, что на сегодняшний день по Псковской области их сделано более 6 тысяч. Также псковичи узнали, что нельзя делать прививку только тем, у кого аллергическая реакция на куриный белок.

12 участников группы «Здоровье» изъявили желание привиться от гриппа. Перед прививкой их осмотрел доктор, померил температуру, давление, провёл аускультацию сердца и легких. В конце занятия члены проекта поблагодарили доктора и медсестер и вручили им ручки с символом Красного Креста и надписью «С любовью к людям».