Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 7 октября

20:13, 02 октября 2017, ПАИ

7 октября состоится финальный этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью, финальный этап Чемпионата Северо-Западного федерального округа «Псковские виражи - 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, соревнования будут проходить на автодроме «Печорский» на 41-м километре трассы шоссе Псков – Рига.

Для гонщиков будут приготовлены две трассы – протяженностью 1050 (нестандартное скоростное маневрирование с элементами «Классики») и 950 метров (парная гонка – «Нестандарт»).

Заявки на участие в гонке принимаются до 17:00 6 октября по телефону 75-33-70 и электронной почте faspo@inbox.ru.

Регистрация участников и технические проверки пройдут 7 октября в 9:30 на месте проведения соревнований, с 10:00 начнётся ознакомление с трассой. В 11:30 стартует первый контрольный заезд. Официальная церемония открытия запланирована на 13:00, после неё пройдёт парный заезд.

Награждение победителей намечено на 19:00, оно состоится в Пскове в картинг-клубе «RPM” (подземная парковка ТРК «Акваполис», улица Кузбасской дивизии, 19).