0
19:11
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
17:37
ПАИ и Медиахолдинг Псковской области объявляют о проведении «Народного признания — 2017» и начинают приём заявок
13:52
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
13:20
Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года
12:17
Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа»
12:01
Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
10:40
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
Еще новости
Общество

Начальники отделов ГОЧС собрались в Пскове

2 октября в Пскове прошел ежеквартальный сбор с начальниками отделов ГОЧС администраций муниципальных районов (председателей комитетов ГОЧС администраций городских округов) региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе сборов был проведён анализ работы начальников отделов по итогам III квартала, поставлены основные задачи на IV квартал. Кроме того, участники сборов заслушали доклад о ведении гражданской обороны на территории Псковской области, изучили порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, попадающего в зону возможного химического заражения.

Большое внимание было уделено организации планирования основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Мероприятие прошло в одном из классов государственного бюджетного образовательного учреждения Псковской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области». В конце были подведены итоги сборов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
02 октября 2017
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
ПАИ и Медиахолдинг Псковской области объявляют о проведении «Народного признания — 2017» и начинают приём заявок
02 октября 2017
ПАИ и Медиахолдинг Псковской области объявляют о проведении «Народного признания — 2017» и начинают приём заявок
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
02 октября 2017
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года
02 октября 2017
Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года 7
Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа»
02 октября 2017
Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа» 1
Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
02 октября 2017
Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
02 октября 2017
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия
01 октября 2017
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия 1

Идет загрузка...