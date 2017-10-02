Начальники отделов ГОЧС собрались в Пскове
2 октября в Пскове прошел ежеквартальный сбор с начальниками отделов ГОЧС администраций муниципальных районов (председателей комитетов ГОЧС администраций городских округов) региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе сборов был проведён анализ работы начальников отделов по итогам III квартала, поставлены основные задачи на IV квартал. Кроме того, участники сборов заслушали доклад о ведении гражданской обороны на территории Псковской области, изучили порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, попадающего в зону возможного химического заражения.
Большое внимание было уделено организации планирования основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Мероприятие прошло в одном из классов государственного бюджетного образовательного учреждения Псковской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области». В конце были подведены итоги сборов.