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Двое жителей Новосокольников до смерти избили коллегу

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» установили граждан, подозреваемых в умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30 сентября в Новосокольниках в больницу был доставлен мужчина 1962 года рождения с телесными повреждениями, вскоре он скончался. В результате  проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух граждан, подозреваемых  в совершении данного преступления. Ими оказались местные жители 1986  и 1967 годов  рождения.

По имеющимся данным, подозреваемые и потерпевший работали в одной организации. После рабочего дня они вместе употребляли спиртное, между ними произошел конфликт, который закончился избиением 55-летнего мужчины. На месте преступления  подозреваемых задержала полиция.

В настоящее время Великолукский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в рамках возбужденного уголовного дела проводит необходимые следственные действия.

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