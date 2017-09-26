Двое жителей Новосокольников до смерти избили коллегу

18:19, 02 октября 2017, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» установили граждан, подозреваемых в умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30 сентября в Новосокольниках в больницу был доставлен мужчина 1962 года рождения с телесными повреждениями, вскоре он скончался. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух граждан, подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались местные жители 1986 и 1967 годов рождения.

По имеющимся данным, подозреваемые и потерпевший работали в одной организации. После рабочего дня они вместе употребляли спиртное, между ними произошел конфликт, который закончился избиением 55-летнего мужчины. На месте преступления подозреваемых задержала полиция.

В настоящее время Великолукский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в рамках возбужденного уголовного дела проводит необходимые следственные действия.