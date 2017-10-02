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Общество

Всероссийский день приема родителей прошёл в Псковской области

В рамках партийного проекта «Единой России» «Детские сады – детям» в Псковской области прошел Всероссийский день приема родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии.

Акция направлена на обсуждение актуальных вопросов дошкольного образования. По итогам проведенного мероприятия будут направлены предложения в Министерство образования РФ для возможных внесений поправок в ФЗ «Об образовании», рассказала федеральный координатор партпроекта «Детские сады – детям», заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова.

Координатор партийного проекта «Детские сады – детям» в Псковской области Лидия Драгунова считает, что проведение Всероссийского дня приема родителей по вопросам дошкольного образования в регионах, это еще одна возможность тесного сотрудничества общественности и родителей.

«Приятно, что в рамках сегодняшнего мероприятия, звучали не только вопросы и просьбы, а также слова благодарности заведующим детских садов, коллективам дошкольных учреждений, это говорит о квалифицированной, добросовестной работе сотрудников. Каждое обращение, которое поступило к нам сегодня, будет рассмотрено, ответы, и решения по данным вопросам будут доведены до обратившихся. Родители смогли получить консультации и ответы на волнующие их вопросы от Управления образования Псковской области в лице консультанта Ольги Шрайнер, а также главного специалиста управления образования города Пскова Галины Козеряцкой» – сообщила Лидия Драгунова.

В Псковской области во Всероссийский день приема родителей была обозначена проблема кадров дефектологов и тьюторов для детей с ограниченными возможностями здоровья. До сих пор актуальным остается вопрос о наличии мест в детсадах для детей до 3-х лет. Также не решена проблема отсутствия медработников в учреждениях дошкольного образования.

В программе партии одной из главных задач является создание условий для качественного дошкольного воспитания и образования, отметили в пресс-службе.

Напомним, что партийный проект «Единой России» «Детские сады – детям», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях. Программа уже позволила обеспечить местами в детсадах детей в возрасте от 3 до 7 лет. Эта работа продолжается.

Партпроект держит на контроле выплату зарплат работникам детских садов, оценивает не только доступность дошкольного образования, но и его качество, уделяет большое внимание повышению статуса профессии «воспитатель» в российском обществе.

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