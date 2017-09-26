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Сотрудник великолукской колонии спас ребёнка

Старший инженер группы инженерно-технических средств охраны, связи и вооружения исправительной колонии №5 (в Великих Луках) УФСИН России по Псковской области Сергей Курносов оказал помощь пострадавшему ребенку, который получил серьезную травму, находясь на железнодорожных путях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Курносов работал на участке у своего дома, расположенного неподалеку от железнодорожных путей, когда внезапно со стороны железной дороги раздался детский плачь и крик: «Помогите!». Не раздумывая, мужчина побежал в сторону путей. Через какое-то время он увидел под железнодорожным составом мальчика 13 лет, который звал на помощь.

Со слов мальчика, он решил перейти через железнодорожные пути, подлезая под вагонами, и сильно повредил ногу. Попытки выбраться из железной ловушки не увенчались успехом. Ситуация осложнялась еще и тем, что у мальчика уже была травма – одна из рук находилась в гипсе и действовать самостоятельно он не мог.

Оценивая критичность положения, а также то, что подвижной состав в любую минуту мог начать движение, Сергей Курносов незамедлительно оказал помощь. Вытащив ребенка из-под вагона, он вызвал «Скорую» и позвонил родителям мальчика. До приезда медицинских работников мужчина находился рядом с пострадавшим и, только убедившись в том, что мальчик находится в безопасности, покинул место происшествия.

«Благодаря коллегам по службе эта история спасения получила огласку. Сам же Сергей о случившемся предпочел умолчать, считая, что каждый человек, оказавшись в подобной ситуации, поступил бы так же», - отметили в пресс-службе.

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