0
19:11
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
17:37
ПАИ и Медиахолдинг Псковской области объявляют о проведении «Народного признания — 2017» и начинают приём заявок
13:52
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
13:20
Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года
12:17
Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа»
12:01
Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
10:40
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
Еще новости
Общество

Конкурс по отбору лучшего туристского продукта стартовал в Псковской области

Государственный комитет Псковской области по культуре объявил конкурс среди туроператоров региона по отбору лучшего туристского продукта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете. 

Номинации конкурса - «Лучший туристский продукт, посвященный памяти князя Александра Невского» и «Лучший туристский продукт в рамках межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

Заявки и материалы для участия принимаются со  2 по 30 октября.

Подробную информацию можно получить в отделе развития туризма по телефону: 8 (8112) 299-788.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
02 октября 2017
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
ПАИ и Медиахолдинг Псковской области объявляют о проведении «Народного признания — 2017» и начинают приём заявок
02 октября 2017
ПАИ и Медиахолдинг Псковской области объявляют о проведении «Народного признания — 2017» и начинают приём заявок
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
02 октября 2017
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года
02 октября 2017
Недостроенную гостиницу «Интурист» переделают под кампус ПсковГУ к 20 декабря 2018 года 7
Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа»
02 октября 2017
Из-за отказа блокировки запрещенных сайтов может быть приостановлено действие лицензии псковской компании «ТВ Медиа» 1
Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
02 октября 2017
Конкурс красоты «Мисс Псков 2017» будет посвящен экологии
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
02 октября 2017
Дмитрий Медведев одобрил создание природной зоны «Заповедное Поозерье», куда войдёт нацпарк «Себежский»
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия
01 октября 2017
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия 1

Идет загрузка...