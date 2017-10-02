Конкурс по отбору лучшего туристского продукта стартовал в Псковской области
Государственный комитет Псковской области по культуре объявил конкурс среди туроператоров региона по отбору лучшего туристского продукта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.
Номинации конкурса - «Лучший туристский продукт, посвященный памяти князя Александра Невского» и «Лучший туристский продукт в рамках межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
Заявки и материалы для участия принимаются со 2 по 30 октября.
Подробную информацию можно получить в отделе развития туризма по телефону: 8 (8112) 299-788.