Закончилась работа по внесению в единый реестр сведений об объектах культурного наследия Псковской области

19:09, 02 октября 2017, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия закончил процедуру внесения учетных дел в общефедеральную автоматизированную систему «Единый государственный реестр объектов культурного наследия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Данная работа осуществлялась в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина от 5 января 2013 года по вопросу обеспечения полноты и достоверности ведомственного учета объектов культурного наследия, а также с целью совершенствования системы учета и порядка регистрации памятников в едином государственном реестре.

Подготовку документов и сведений, необходимых для регистрации в реестре объектов культурного наследия Псковской области, комитет осуществлял в тесном сотрудничестве со всеми городскими и сельскими поселениями региона, а также государственными музеями и учреждениями культуры – Пушкинским музеем, Псковским музеем заповедником, Изборским музеем-заповедником, Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры, Археологическим центром.