Железнодорожный путь планируется построить вблизи псковской ОЭЗ «Моглино»

18:08, 02 октября 2017, ПАИ

Рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака и начальника Октябрьской железной дороги Владимира Голоскокова состоялась 2 октября в администрации региона. Стороны обсудили различные направления сотрудничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В частности, темой для обсуждения стало развитие транспортно-логистического узла на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». С его помощью планируется загрузить существующую в регионе железнодорожную инфраструктуру, увеличить объемы грузоперевозок, а также привлечь транзитный грузопоток, следующий на Калининград, в Белоруссию и Латвию.

В рамках проекта рассматривается возможность создания железнодорожного пути необщего пользования длиной 1 км, примыкающего к ОЭЗ «Моглино». В настоящий момент произведен анализ потенциальных клиентов для увеличения объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом, среди которых значатся существующие и потенциальные резиденты особой экономической зоны, проведены необходимые экономические расчеты и определено место примыкания железнодорожного полотна.

Стороны также коснулись исполнения поручения президента РФ по развитию логистического маршрута движения грузов из морского порта Калининграда в Москву через Великие Луки и обратно, который обсуждался на совещании под председательством Владимира Путина по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе в Калининграде. Андрей Турчак напомнил, что глава государства поручил Министерству транспорта РФ, РЖД и администрациям Псковской и Калининградской областей проработать этот вопрос до конца текущего года. В свою очередь заместитель губернатора Сергей Перников добавил, что в настоящее время стороны обмениваются информацией, проговариваются детали взаимодействия и идет подготовка к трехсторонней встрече представителей Псковской, Калининградской областей и ОАО «РЖД», которая состоится до конца октября.

Еще одной точкой взаимодействия администрации области и ОЖД является медицинское обслуживание населения на базе учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», расположенных на территории региона. Речь идет о поликлиниках в Пскове, Дно и Великих Луках. Администрация области выразила заинтересованность в развитии амбулаторно-поликлинического звена, укреплении его материально-технической базы и увеличении количества населения, прикрепленного к этим медучреждениям. В свою очередь начальник Октябрьской дирекции здравоохранения Наталия Сахарова подтвердила готовность увеличить объем обслуживаемого населения, а также озвучила возможность оказания жителям Псковской области высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных клиниках Санкт-Петербурга.

В продолжение встречи также был рассмотрен вопрос транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 2017–2018 годах. Стороны договорились сохранить схему сотрудничества между администрацией области и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией, сложившуюся в 2015–2016 годах, а также проработать варианты взаимодействия на долгосрочный период.

Отдельно участники встречи остановились на развитии прямого железнодорожного сообщения «Псков — Санкт-Петербург» и реализации проекта по установке на ключевых транспортных узлах региона терминалов для обслуживания пассажиров.