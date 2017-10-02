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Общество

Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров

С 29 сентября по 1 октября в Пензе прошла четвертая Спартакиада пенсионеров России. В соревнованиях приняли участие свыше 700 участников из 70 субъектов Российской Федерации и 8 зарубежных стран.

Как сообщает председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин на своей странице в Интаграме, по итогам выступления сборная команда Псковской области заняла общекомандное 27 место, а в комбинированной эстафете псковичи завоевали золотые медали и Кубок.

Сборная команда Псковской области была скомплектована из участников областной Спартакиады, в её состав вошли Александр Мироненков (Новосокольники), Леонард Мелконян (Великие Луки), Геннадий Владимиров (Псков), Людмила Силина (Псковский район), Викторина Бурмистрова (Дедовический район), Елена Григорьева (Псков), Николай Созинов (Псков), Людмила Шурыгина (Печорский район). Руководителем команды выступила Людмила Небеева.

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