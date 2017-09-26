Многодетная мать скончалась от отравления суррогатом в Острове

17:59, 02 октября 2017, ПАИ

29 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти женщины в одной из квартир в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении СК РФ по Псковской области. По результатам медицинского судебного исследования получены данные, что пострадавшая скончалась от отравления суррогатами алкоголя. По данному факту Островский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (сбыть продукции, не отвечающей требованиям безопасности, если это деяние повлекло смерть человека).

В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены возможные места сбыта «паленого» алкоголя. Следователи совместно с полицейскими провели обыски, в ходе которых изъяли около двух сотен литров спиртосодержащей жидкости, в том числе бутылки с этикетками элитных брендов.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.