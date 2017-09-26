28-летнего псковича задержали за половую связь с несовершеннолетней

19:07, 02 октября 2017, ПАИ

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК.

По версии следствия, в сентябре мать потерпевшей, неожиданно вернувшись домой, застала в постели подозреваемого с несовершеннолетней дочерью.

В настоящее время произведено процессуальное задержание мужчины. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.