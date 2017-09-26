Следователи проводят проверку по факту госпитализации мужчины с огнестрельным ранением в Палкинском районе

19:16, 02 октября 2017, ПАИ

Островский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области проводит проверку по сообщению о госпитализации в Палкинском районе 1 октября в медицинское учреждение 56-летнего мужчины со слепым огнестрельным ранением туловища.

По предварительным данным, выстрел произошел из самодельно изготовленного оружия в виде трубки, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК.

В ходе неотложных следственных действий изъято самодельное стреляющее устройство и десятки патронов. Проводятся проверочные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.