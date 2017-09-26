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Следователи проводят проверку по факту госпитализации мужчины с огнестрельным ранением в Палкинском районе

Островский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области проводит проверку по сообщению о госпитализации в Палкинском районе 1 октября в медицинское учреждение 56-летнего мужчины со слепым огнестрельным ранением туловища.

По предварительным данным, выстрел произошел из самодельно изготовленного оружия в виде трубки, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК.

В ходе неотложных следственных действий изъято самодельное стреляющее устройство и десятки патронов. Проводятся проверочные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

 

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