Работник новосокольнической пилорамы насмерть забил товарища брусом

19:59, 02 октября 2017, ПАИ

Великолукский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении.

По версии следствия, 30 сентября работники пилорамы в городе Новосокольники употребили на рабочем месте спиртные напитки. В ходе пьяной ссоры один из мужчин схватил деревянный брус и в ответ на непонравившиеся ему слова нанес 55-летнему потерпевшему множество ударов в область головы, шеи и туловища. С полученными травмами последний был госпитализирован, однако вскоре скончался.

В настоящее время следователи продолжают работу по сбору доказательств. Решается вопрос о процессуальном задержании подозреваемого.