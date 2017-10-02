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В убийстве многодетной матери из Бежаниц подозревается отец её детей

29 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в Бежаницах по месту жительства 36-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту Бежаницкий межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). сообщили Псковскому агентству информации в управлении.

По версии следствия, к преступлению причастен 34-летний отец их четверых детей, который, приехав с одной из среднеазиатских республик навестить детей, поссорился с потерпевшей и нанес ей несколько ударов ножом в область груди и живота. От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемого. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. 

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