В убийстве многодетной матери из Бежаниц подозревается отец её детей

20:14, 02 октября 2017, ПАИ

29 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в Бежаницах по месту жительства 36-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту Бежаницкий межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). сообщили Псковскому агентству информации в управлении.

По версии следствия, к преступлению причастен 34-летний отец их четверых детей, который, приехав с одной из среднеазиатских республик навестить детей, поссорился с потерпевшей и нанес ей несколько ударов ножом в область груди и живота. От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемого. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.