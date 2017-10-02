Игорь Потапов: Работа скорой помощи в Великих Луках под контролем

21:25, 02 октября 2017, ПАИ

Автомобилей Скорой помощи в Великолукской межрайонной больнице в настоящий момент достаточно для оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению Великих Лук, Великолукского и Куньинского районов, заявил председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов 2 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Госкомитет ежедневно мониторит ситуацию в Великолукской межрайонной больнице. В настоящий момент на линии находятся 10 автомобилей Скорой помощи. Этого достаточно. Количество медработников для оказания скорой помощи в городе также достаточное», — сказал Игорь Потапов.

По поручению председателя Госкомитета была назначена проверка по вопросу организации и обеспечения санитарным автотранспортом Великолукской межрайонной больницы, в ходе которой рабочая группа выявила замечания по обслуживанию и ремонту машин. «По окончании проверки данный факт не останется без решения о дисциплинарном наказании», — подчеркнул он.

Напомним, 23 сентября в великолукской службе скорой помощи сразу несколько санитарных автомобилей по техническим причинам вышли из строя. Администрация города Великие Луки оказала помощь больнице, выделив для работы медиков неспециализированный автотранспорт. На нем сотрудники скорой ездили на вызовы к пациентам, которым не требовались специальные методы эвакуации. Государственный комитет со своей стороны дополнительно зарезервировал два санитарных автомобиля в Невеле и Новосокольниках, но их помощь не потребовалась.

Отметим, что четыре года назад Государственный комитет по здравоохранению и фармации Псковской области направил в Великие Луки 19 новых карет Скорой помощи. Еще одну машину межрайонная больница получила в прошлом году.