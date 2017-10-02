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Псковские полицейские состязались в плавании

В рамках Спартакиады УМВД России по Псковской области на базе плавательного бассейна ПсковГУ прошли соревнования по плаванию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в состязании приняли участие 15 сборных команд из различных подразделений полиции.

Соревнования проходили как в личном зачёте, так и в командном. В командном зачете первое место заняли представители Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, на втором месте -  команда УМВД России по городу Пскову. Третье место досталось сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки.

В личном зачете среди женщин, как и в прошлом году, лучшей стала Оксана Рымарчук, второе и третье места заняли соответственно Татьяна Нефедова и Анастасия Александрова. У мужчин в возрастной категории старше 35 лет в плавании брассом и вольным стилем первые места завоевали Андрей Орехов, Иван Цесля и Сергей Титов. Среди мужчин до 35 лет в плавании вольным стилем победителями признаны Денис Пашкович, Дмитрий Шамарин и Антон Никитин. Также они отличились в брассе. 

Команды-победительницы будут награждены переходящим кубком и дипломами, а победителей в личном зачете ждут почетные грамоты.

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