Нарушения при хранении продуктов выявлены в великолукском детском саду № 6
Великолукская транспортная прокуратура выявила в ЧДОУ «Детский сад № 6 ОАО «РЖД» нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в учреждении допускалось хранение пищевых продуктов в холодильной камере без маркировки.
В этой связи в отношении ответственного лица данного учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения); внесено представление. Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются.