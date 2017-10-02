Отопительные приборы проверили сотрудники МЧС в Новоржеве
2 октября сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл профилактический рейд в Новоржеве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе рейда состоялись подворовые обходы семи жилых домов, распространены 19 листовок на тему «Берегите свой дом от пожара». Также с жителями домов проведены профилактические беседы и инструктажи по мерам пожарной безопасности, произведён осмотр отопительных приборов и электропроводки. Гражданам рассказали о безопасном использовании газового оборудования и электроприборов, о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности.
Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с основными причинами пожаров и гибели людей на территории города и района.