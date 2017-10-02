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Общество

Отопительные приборы проверили сотрудники МЧС в Новоржеве

2 октября сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл профилактический рейд в Новоржеве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда состоялись подворовые обходы семи жилых домов, распространены 19 листовок на тему «Берегите свой дом от пожара». Также с жителями домов проведены профилактические беседы и инструктажи по мерам пожарной безопасности, произведён осмотр отопительных приборов и электропроводки. Гражданам рассказали о безопасном использовании газового оборудования и электроприборов, о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности. 

Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с основными причинами пожаров и гибели людей на территории города и района.

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