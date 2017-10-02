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Общество

План работы с трудными подростками разработали псковские волонтёры

В Пскове состоялся семинар для волонтеров, целью которого было совершенствование профилактической работы с подростками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Семинар-тренинг для волонтеров проводился с целью организации более эффективной работы с несовершеннолетними из так называемой группы риска, а также решения проблем детской безнадзорности, снижения уровня правонарушений и преступлений в подростковой среде. Встреча, посвященная теме «Психологические ресурсы личности в волонтерской работе», проходила на базе общества «Динамо». В рамках тренинга наставники смогли получить практические навыки, а также разработать план совместных с несовершеннолетними мероприятий на 2017-2018 учебный год. 

Организаторами семинара стали муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

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