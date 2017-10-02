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Пскович в составе сборной России принял участие в Чемпионате мира в США

Сборная России по академической гребле завоевала на Семпионате мира в США серебряную и бронзовую медали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

На турнире, прошедшем с 24 сентября по 1 октября в американской Сарасоте, были разыграны медали в 21 дисциплине — в 12 мужских видах программы и 9 женских. Сборная России была представлена в 10 классах лодок.

Мужская парная четверка, в составе которой в Чемпионате мира принял участие псковский спортсмен Павел Сорин, заняла 10-е место. Его наставником является Сергей Матвеев.

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