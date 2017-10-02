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Экономика

В России разрабатывают ГОСТы на маракуйю и папайю

Росстандарт готовится к принятию новых межнациональных ГОСТов — соответствующие документы уже подготовлены техническим комитетом по стандартизации «Свежие фрукты, овощи и грибы, продукция эфиромасличных лекарственных, орехоплодных культур и цветоводства». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя техкомитета Валентину Нелину.

Уточняется, что проект ГОСТов на маракуйю вскоре будет представлен к обсуждению, а стандарт на папайю утвердят в 2018 году. Как отметила В. Нелина, подобные документы относительно экзотических фруктов разрабатываются в России впервые. Примечательно, что за первое полугодие 2017 года импорт маракуйи вырос на 60%, а импорт папайи — почти на 10%.

Отдельное внимание в документах уделено маркировке продукции, ее транспортировке и хранению с учетом норм существующих техрегламентов. В частности, в случае с маракуйей не допускается наличие внешних дефектов на продукте, а на упаковке должна быть указана информация о поставщике и месте производства. В случае с папайей фрукты делятся на три сорта в зависимости от внешнего вида продукта.

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