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Общество

Спецкомиссии командования ВДВ приступили к проверке уровня подготовки соединений и воинских частей

3 октября специально назначенные комплексные комиссии Воздушно-десантных войск (ВДВ) приступили к проведению практической части итоговой проверки за 2017 учебный год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Специальные комиссии командования ВДВ в течение месяца будут оценивать уровень подготовки соединений, воинских частей и подразделений ВДВ, дислоцированных в Западном, Центральном, Южном, и Восточном военных округах.

Контрольные мероприятия итоговой проверки будут осуществляться в соответствии с планом подготовки ВДВ и проходить в две очереди. Окончатся контрольные занятия 28 октября.

Перед завершением проверки состоится подведение итогов работы комплексных комиссий. Мероприятие будет проходить под руководством командующего ВДВ.

В соответствии с расписанием проверки будут оцениваться воинские части и подразделения по результатам контрольных занятий, боевой стрельбе, выполнению нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.

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