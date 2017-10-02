Спецкомиссии командования ВДВ приступили к проверке уровня подготовки соединений и воинских частей

08:30, 03 октября 2017, ПАИ

3 октября специально назначенные комплексные комиссии Воздушно-десантных войск (ВДВ) приступили к проведению практической части итоговой проверки за 2017 учебный год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Специальные комиссии командования ВДВ в течение месяца будут оценивать уровень подготовки соединений, воинских частей и подразделений ВДВ, дислоцированных в Западном, Центральном, Южном, и Восточном военных округах.

Контрольные мероприятия итоговой проверки будут осуществляться в соответствии с планом подготовки ВДВ и проходить в две очереди. Окончатся контрольные занятия 28 октября.

Перед завершением проверки состоится подведение итогов работы комплексных комиссий. Мероприятие будет проходить под руководством командующего ВДВ.

В соответствии с расписанием проверки будут оцениваться воинские части и подразделения по результатам контрольных занятий, боевой стрельбе, выполнению нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.