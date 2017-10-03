Генпрокуратура выявила тысячи нарушений в сфере капремонта жилых домов

08:45, 03 октября 2017, ПАИ

В 2017 году Генпрокуратура РФ впервые провела проверку в сфере капитального ремонта жилых домов и выявила 9,1 тыс. нарушений. Возбуждено 62 уголовных дела, к ответственности привлекли более 1,5 тыс. должностных и юридических лиц. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, пишет газета «Известия».

Проверка проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Выявлены многочисленные нарушения прав граждан на проживание в безопасных и благоприятных условиях, злоупотребления и бездействие должностных лиц, незаконное использование денежных средств, несоблюдения сроков и нормативов качества выполнения ремонтных работ», — отметил А. Куренной.

Руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер считает, что большое количество нарушений в сфере капремонта связано с несовершенством законодательства. «Регион устанавливает минимальный взнос в фонд капремонта, а подрядчику при строительстве этой суммы не хватает. Запланированные работы останавливаются — и вот уже нарушение», — отметила он.

В Генпрокуратуре добавили, что нарушений в сфере ЖКХ в последние годы становится всё больше. В 2015-м было зафиксировано 334 тыс. таких случаев, в 2016-м — 348 тыс. В этом году только за первые восемь месяцев выявлены более 216 тыс. нарушений.