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За повторную езду в нетрезвом виде великолучанин предстанет перед судом

Житель Великолукского района предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Предварительным расследованием установлено, что великолучанин управлял автомобилем ВАЗ-21053 в нетрезвом состоянии. Законные требования сотрудников ДПС остановиться он не выполнил, а задержать машину удалось только в ходе преследования с применением табельного огнестрельного оружия. В ходе погони полицейские произвели 4 выстрела – один предупреждающий и три по задним колесам автомобиля, в результате чего в транспортном средстве было пробито заднее правое колесо.

Ранее 38-летний водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении. Ему было назначено наказание в виде штрафа с лишением права управлять транспортным средством на 1 год и 6 месяцев.

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет.

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