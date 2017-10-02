0
22:00
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
09:07
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
09:34
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
13:02
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
08:43
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
Еще новости
Происшествия

В Пскове под колеса «Мерседеса» попала женщина, переходившая дорогу на запрещающий сигнал светофора

2 октября в Пскове на перекрестке улиц Труда и Звездной 29-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» наехал на 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в больницу.

В тот же день в Пскове у дома № 5а по улице Ижорского Батальона неустановленный водитель при движении задним ходом сбил 48-летнюю женщину, которая шла по дворовой территории в попутном направлении. В итоге пешеход с полученными травмами самостоятельно обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД остановили на дорогах региона 10 нетрезвых водителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
02 октября 2017
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские 1
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
26 сентября 2017
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
25 сентября 2017
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии 2
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 3
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках 1
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
13 сентября 2017
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии 6

Идет загрузка...