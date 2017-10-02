В Пскове под колеса «Мерседеса» попала женщина, переходившая дорогу на запрещающий сигнал светофора

09:57, 03 октября 2017, ПАИ

2 октября в Пскове на перекрестке улиц Труда и Звездной 29-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» наехал на 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлена в больницу.

В тот же день в Пскове у дома № 5а по улице Ижорского Батальона неустановленный водитель при движении задним ходом сбил 48-летнюю женщину, которая шла по дворовой территории в попутном направлении. В итоге пешеход с полученными травмами самостоятельно обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД остановили на дорогах региона 10 нетрезвых водителей.