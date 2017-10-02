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Незаконно построенную базу отдыха выявила прокуратура в Стругокрасненском районе

Прокуратура Псковской области предприняла меры по истребованию из чужого незаконного владения земельного участка лесного фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что администрация Стругокрасненского района передала в аренду муниципальному предприятию для строительства базы отдыха земельный участок, включенный в состав земель лесного фонда. После этого муниципальное предприятие на данном участке возвело баню, сторожевой дом и  беседки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Лесного кодекса Российской Федерации, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности, что говорит о незаконных действиях администрации по распоряжению такой территорией, пояснили в прокуратуре. В ходе проверки установлено, что строения находятся на особо защитном участке леса, на котором запрещается размещение объектов капитального строительства.

Прокурор Псковской области в интересах Российской Федерации обратился в Арбитражный суд региона с заявлением об истребовании земельного участка из незаконного владения. Суд удовлетворил требования прокуратуры, апелляционная жалоба администрации Стругокрасненского района оставлена без удовлетворения.

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