Россия вошла в тройку основных инвесторов Украины

10:34, 03 октября 2017, ПАИ

Россия замыкает тройку стран-главных инвесторов Украины и остается ее крупнейшим торговым партнером, пишет «Российская газета» со ссылкой на Госстат Украины. По данным на 1 июля, Россия вложила в Украину 4,4 миллиарда долларов.

Отмечается, что на Украине есть инвестиции из более чем 70 стран, их общая сумма составляет 38,9 миллиарда долларов, при этом 1,6 миллиарда долларов были привлечены в январе-июне.

Лидером по объемам инвестиций в экономику Украины является Кипр, откуда поступили 9,9 миллиарда долларов, то есть четверть всех вложений в страну. Второе место занимают Нидерланды - 6,3 миллиарда долларов или 16%. Далее идут Россия (4,4 миллиарда или 11,4%), Великобритания (2,1 миллиарда или 5,5%), Германия (1,7 миллиарда или 4,5%).

Что касается торговли, за первые семь месяцев этого года Украина экспортировала товаров на сумму 23 миллиарда долларов. Из них в Россию пришло товаров на 2,7 миллиарда долларов, это 11,7% от общего объема. По сравнению с прошлым годом экспорт в Россию из Украины вырос на 20%.

Импорт на Украине оценивается в 26,5 миллиарда долларов, из которых на Россию приходится 3,5 миллиарда или 13,2%.