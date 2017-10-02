Незаконный ввоз санкционной рыбы выявила псковская прокуратура

11:36, 03 октября 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура совместно с таможней, УМВД и Россельхознадзором установила факт незаконного ввоза индивидуальным предпринимателем на территорию России свежемороженой рыбы из Исландии. Общий вес груза превысил 20 тонн. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, данный товар подпадает под действие специальных экономических санкций.

В этой связи в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации). Ход его рассмотрения контролируется.