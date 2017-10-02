Телевизор и снегоход сгорели в Псковской области 2 октября

10:14, 03 октября 2017, ПАИ

2 октября в Псковской области произошли 2 пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 14:50 в Пскове в многоквартирном жилом доме по улице Юбилейной, 75 в однокомнатной квартире в комнате сгорел телевизор, огонь повредил имущество на площади 2 кв. метра. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки оборудования.

В 19:56 в Великолукском районе в деревне Борки в двухэтажном дачном доме сгорела кровля по всей площади, строение выгорело изнутри. Также огонь уничтожил два сарая и снегоход. Предположительная причина возгорания – поджог. Огнеборцам удалось спасти соседний жилой дом.