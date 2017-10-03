Правила передвижения на сигвеях и гироскутерах узнали псковские школьники

11:46, 03 октября 2017, ПАИ

Квест по Правилам дорожного движения для школьников провели волонтеры общественной организации «Вечевой орден». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Общественники и сотрудники Госавтоинспекции подготовили для школьников необычные задания на знание Правил дорожного движения. В мероприятии приняли участие учащиеся начальных классов псковской школы №18. Перед началом игры представительница региональной Госавтоинспекции напомнила детям о правилах перехода проезжей части, скрытых дорожных «ловушках», которые подстерегали ребят на импровизированной улице, созданной с помощью ярких и красочных цветных мелков.

Команды перемещались по пяти станциям: «историческая площадь», «пешеходная аллея», «проспект знаний», «бульвар дорожных знаков», «веселый перекресток». На первом этапе соревнований школьники отвечали на вопросы, связанные с историей развития транспорта в России, на втором - играли в игру «Крокодил».

Затем ребята участвовали в викторине, в ходе которой нужно было ответить на вопросы, связанные с соблюдением Правил дорожного движения на улице, в общественном транспорте, а также вспомнить требования по безопасности для современных средств передвижения - сигвеев, гироскутеров и моноколес. Четвертый этап соревнований позволил школьникам вспомнить дорожные знаки, а пятый — выявил лучших знатоков Правил дорожного движения.

Все участники состязаний получили в подарок от Госавтоинспекции световозвращающие наклейки.