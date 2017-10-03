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Общество

Стартовала олимпиада, посвящённая 245-летию образования Псковской губернии

1 октября стартовала очередная ежегодная двадцатая городская историко-краеведческая олимпиада школьников, посвящённая 245-летию образования Псковской губернии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва.

Олимпиада поделена на три этапа. Первый (с 1 октября до 20 декабря) проходит в общеобразовательных учреждениях Пскова по вопросам, которые представил оргкомитет. В каждом учреждении выбираются три лучшие работы, их авторы будут принимать участие во втором этапе. В течение двух месяцев (до 20 февраля 2018 года) участники второго этапа представляют в оргкомитет рефераты по истории образования Псковской губернии. Темы участникам олимпиады предлагаются на выбор: исследовать историю перепланировки городов Псковской губернии, их меняющейся облик, изучить деятельность Канцелярии Псковского губернатора и губернского Статистического комитета и другие.

Победители второго этапа будут приглашены для участия в третьем, который проводится в читальном зале историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва.

Итоги подводятся по результатам каждого этапа. Вручаются один диплом I степени, два диплома II степени, три диплома III степени и памятные подарки. Призами и подарками будут отмечены учащиеся-авторы лучших работ II и III этапов.

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