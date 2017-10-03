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Общество

Студенческий театр из Новгорода выступил в Псковском колледже искусств

29 и 30 сентября в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова студенческий театральный коллектив Новгородского областного колледжа искусств имени С. В. Рахманинова представил псковичам два спектакля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Творческие показы состоялись в рамках областных курсов повышения квалификации преподавателей театральных дисциплин. Слушатели курсов и студенты театрального отделения колледжа увидели две постановки молодёжного коллектива.

В частности, 29 сентября состоялся показ театрального действа «О чём молчат башни». Это совместный проект Новгородского колледжа искусств и музея заповедника, направленный на популяризацию знаний истории своего города.

Также псковичи познакомились с дипломным спектаклем выпускного курса колледжа по мотивам классической пьесы Робера Тома «Восемь любящих женщин», «раскрывающим сложные семейные отношения, историю трагической любви, ревности, лжи и предательства».

«Это не первая творческая встреча студенческих коллективов Новгородского и Псковского колледжей искусств. В разные годы перед псковичами выступали академический хор, а также оркестр и солисты Новгородского колледжа искусств имени С. В. Рахманинова», - отметили в колледже.

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