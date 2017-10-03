Общефедеральную акцию по поддержке печатной индустрии проводит Почта России

10:48, 03 октября 2017, ПАИ

С 1 октября по 30 ноября Почта России проводит в отделениях по всей стране акцию «Читаем с почтой», направленную на поддержку периодической печати. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области - филиале ФГУП «Почта России».

При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей клиент получит в подарок сборник кроссвордов, при покупке на сумму свыше 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты России.

Целью акции является не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдаленные территории, а также популяризация чтения. Многие почтовые отделения расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов.

Впервые акция «Читаем с почтой» прошла в 2016 году.