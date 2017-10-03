Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов

10:54, 03 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 3 октября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет член Общественной палаты Псковской области, председатель совета регионального правозащитного экологического общественного движения «Свободный берег» Игорь Батов.

Накануне региональная Общественная палата провела публичные слушания по созданию вокруг Пскова «зеленого пояса» - лесопарковой территории с ограниченным режимом использования. С такой инициативой выступили представители Общероссийского народного фронта. Игорь Батов — активный участник общественных акций в защиту лесных территорий Псковской области, организатор митингов против застройки в Корытовском лесу. Кто и как сейчас угрожает сохранности лесов вокруг Пскова, расскажет гость эфира.

Свои вопросы общественнику Игорю Батову можно оставить на странице ПАИ-live.