Начался ПАИ-live с Игорем Батовым

15:02, 03 октября 2017, ПАИ

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с членом Общественной палаты Псковской области, председателем совета регионального правозащитного экологического общественного движения «Свободный берег» Игорем Батовым.

Накануне региональная Общественная палата провела публичные слушания по созданию вокруг Пскова «зеленого пояса» - лесопарковой территории с ограниченным режимом использования. С такой инициативой выступили представители общественного движения «Общероссийский народный фронт». Игорь Батов — активный участник общественных акций в защиту лесных территорий Псковской области, организатор митингов против застройки в Корытовском лесу. Кто и как сейчас угрожает сохранности лесов вокруг Пскова, расскажет Игорь Батов.

Свои вопросы общественнику можно оставить на странице ПАИ-live.