0
15:02
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым
13:26
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
11:20
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
10:54
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
09:19
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
19:11
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
17:37
ПАИ и Медиахолдинг Псковской области объявляют о проведении «Народного признания — 2017» и начинают приём заявок
Еще новости
Общество

Начался ПАИ-live с Игорем Батовым

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с членом Общественной палаты Псковской области, председателем совета регионального правозащитного экологического общественного движения «Свободный берег» Игорем Батовым.

Накануне региональная Общественная палата провела публичные слушания по созданию вокруг Пскова «зеленого пояса» - лесопарковой территории с ограниченным режимом использования. С такой инициативой выступили представители общественного движения «Общероссийский народный фронт». Игорь Батов — активный участник общественных акций в защиту лесных территорий Псковской области, организатор митингов против застройки в Корытовском лесу. Кто и как сейчас угрожает сохранности лесов вокруг Пскова, расскажет Игорь Батов.

Свои вопросы общественнику можно оставить на странице ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Игорем Батовым
03 октября 2017
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
03 октября 2017
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
03 октября 2017
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
03 октября 2017
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
03 октября 2017
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября 2
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
02 октября 2017
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
ПАИ и Медиахолдинг Псковской области объявляют о проведении «Народного признания — 2017» и начинают приём заявок
02 октября 2017
ПАИ и Медиахолдинг Псковской области объявляют о проведении «Народного признания — 2017» и начинают приём заявок
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»
02 октября 2017
Светлана Крылова завоевала титул «Миссис Бабушка Псков 2017»

Идет загрузка...