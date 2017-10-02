Третий фестиваль ГТО среди муниципальных и государственных служащих пройдёт в Новосокольниках

13:36, 03 октября 2017, ПАИ

7 октября на городском стадионе в Новосокольниках состоится 3-й фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Начало соревнований - в 12:00.

В фестивале примут участие команды районов, городов, а также команда администрации области, всего около 150 человек.

Соревнования проводятся по четырем ступеням комплекса ГТО: VI ступень – 18-29 лет; VII ступень – 30-39 лет; VIII ступень – 40-49 лет; IX ступень – 50-59 лет. Каждому участнику предстоит выполнить 4 испытания: наклон вперёд, стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 минуту, подтягивание на высокой перекладине или рывок гири – у мужчин, отжимание у женщин, а также бег на 2000 м или 3000 м в зависимости от ступени.