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Спорт

Третий фестиваль ГТО среди муниципальных и государственных служащих пройдёт в Новосокольниках

7 октября на городском стадионе в Новосокольниках состоится 3-й фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Начало соревнований -  в 12:00.

В фестивале примут участие команды районов, городов, а также команда администрации области, всего около 150 человек.

Соревнования проводятся по четырем ступеням комплекса  ГТО: VI ступень – 18-29  лет;  VII ступень – 30-39 лет;  VIII ступень – 40-49 лет;  IX ступень – 50-59 лет. Каждому участнику предстоит выполнить 4 испытания: наклон вперёд, стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 минуту, подтягивание на высокой перекладине или рывок гири – у мужчин, отжимание у женщин, а также бег на 2000 м или 3000 м в зависимости от ступени.

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