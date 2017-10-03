Главный судебный пристав региона примет псковичей 5 октября
5 октября с 9:00 до 12:00 руководитель Управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников примет граждан в приемной президента Российской Федерации в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.
Псковичи смогут задать вопросы по взысканию алиментов, заработной платы, погашению задолженности по кредитам, штрафам, налогам и иным видам взысканий.
Предварительная запись граждан осуществляется по телефону: 8 (8112) 699-020.
График приема граждан в приемной президента Российской Федерации в Псковской области размещен на сайте администрации региона - www.pskov.ru/priemnaya/prezident/grafikpriema.
Приёмная расположена по адресу: город Псков, улица Некрасова, 23.