Две квартиры должников в Великих Луках выставлены на торги

12:49, 03 октября 2017, ПАИ

Две квартиры, расположенные в Великих Луках, можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного судебными приставами имущества должников 10 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Среди заявленных на торги лотов - квартира общей площадью 44,4 кв.м. Начальная цена продажи составляет 1 миллион 319 тысяч 200 рублей, шаг аукциона и задатка – 65 тысяч 960 рублей. Также на торги выставлена квартира площадью 58,3 кв.м. Начальная цена продажи – 1 миллион 505 тысяч 600 рублей, шаг аукциона и задатка – 75 тысяч 280 рублей.

Торги состоятся в Пскове в доме № 4 по улице Гоголя в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене.

Получить образец заявки на участие в торгах, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: Псков, улица Гоголя, 4 по рабочим дням с 10:00 до 17:00, по пятницам и в праздничные дни — с 10:00 до 13:00. Телефон для справок: (8112) 66-85-96.