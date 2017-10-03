Областные и городские власти поздравили псковский ОМОН с 25-летием

13:59, 03 октября 2017, ПАИ

3 октября в Городском культурном центре Пскова состоялась торжественная церемония, посвященная 25-й годовщине образования Отряда мобильного особого назначения (ОМОН) отдела Росгвардии по Псковской области. Юбилей совпал с ещё одной датой: в этот день бойцы также отметили 29-ю годовщину со дня создания ведомства в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отметил особый вклад бойцов ОМОНа в сохранение порядка на территории региона. «Вы действительно являетесь примером для остальных подразделений органов внутренних дел области и мужественно стоите на защите законных интересов нашего государства. Желаю мира и благополучия вам и вашим семьям», - сказал он и вручил почётные грамоты администрации Псковской области.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил профессионализм сотрудников псковского ОМОНа: «Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу, за верность долгу и присяге, за готовность рисковать своей жизнью ради безопасности и спокойствия граждан нашей страны».

Глава Пскова Иван Цецерский в своей поздравительной речи особенно подчеркнул: «Для вас, кто несет службу в отряде мобильный особого назначения, понятия «героизм», «мужество» и «профессионализм» неотделимы от повседневной жизни. Этим всегда славился псковский отряд. Именно на вас псковичи всегда возлагали особую надежду в охране правопорядка», - сказал он и пожелал руководству и личному составу отряда здоровья, бодрости духа и спокойной службы. Особо отличившимся бойцам подразделения Иван Цецерский вручил почетные грамоты и благодарности, а также памятные сувениры.

Командир ОМОНа Отдела Росгвардии по Псковской области, полковник полиции Дмитрий Салихов, обращаясь к личному составу, отметил, что псковский отряд ОМОН за время своего существования стал настоящей семьей. «Сегодня мы говорим слова благодарности первым командирам псковского ОМОНа. Под их руководством отряд сплотился в боевое, крепкое подразделение, которое успешно действует как на территории Псковской области, так и в других регионах России, охраняя закон и порядок», - подчеркнул Дмитрий Салихов.

Начальник отдела Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов отметил, что бойцы ОМОНа являются элитой Росгвардии, которые выполняют самые ответственные задачи и вручил бойцам грамоты и Благодарственные письма руководства УМВД по Псковской области и ОМОНа.

Отметим, что боевое крещение псковский ОМОН получил в период октябрьских событий 1993 года в Москве. С тех пор отряд регулярно выезжал в служебные командировки для охраны общественного порядка в разные регионы страны. С 1995 года десятки раз сотрудники ОМОН УМВД России по Псковской области выезжали на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка, пресечения и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований из них 12 командировок на 180 суток. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, орденами и медалями награждены более 200 сотрудников.