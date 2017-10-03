В Пскове и Великих Луках изъяты три поддельные пятитысячные купюры

15:24, 03 октября 2017, ПАИ

В Пскове и Великих Луках изъяты три пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

2 октября одна фальшивая пятитысячная купюра выявлена в торговом комплексе областного центра, другая – в финансовом учреждении. В Великих Луках банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки обнаружили в местном финансовом учреждении.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не следует пытаться ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - рекомендуют в УМВД.