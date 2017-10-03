0
17:46
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
16:13
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
15:02
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:26
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
11:20
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
10:54
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
09:19
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
Еще новости
Общество

Проблемы рассмотрения жалоб обсудил псковский омбудсмен с коллегой из Ленобласти

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе рабочего визита обсудил со своим коллегой из Ленинградской области Сергеем Шабановым вопросы повышения эффективности взаимодействия по разрешению обращений граждан. Как сообщил Псковскому агентству информации Дмитрий Шахов, встреча была посвящена повышению эффективности механизмов защиты прав граждан, носящих межрегиональный характер.

В ходе встречи было отмечено, что к уполномоченным по правам человека обращаются граждане двух граничащих между собой субъектов Российской Федерации за защитой своих прав в сферах землепользования, трудовых, жилищных, пенсионных  и иных социальных прав, а также своевременного рассмотрения и расследования органами полиции заявлений о преступлениях, совершаемых в Псковской области на дачных участках, принадлежащих жителям Ленинградской области. Не редко в деятельности региональных омбудсменов находятся на рассмотрении и жалобы жителей Ленинградской области, которые отбывают наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Псковской области.

Дмитрий Шахов отметил, что необходимость совместного эффективного взаимодействия вызвана тем, что в соответствии с федеральным законом региональные уполномоченные по правам человека вправе принимать жалобы только на действиях органов власти, расположенных в соответствующем субъекте. Жалобы граждан часто затрагивают вопросы межрегионального характера, которые невозможно разрешить только в одном субъекте России. 

По итогам встречи уполномоченные по правам человека в Ленинградской и Псковской областях выработали ряд предложений по совершенствованию федерального законодательства, направленного на уточнение такого порядка рассмотрения заявлений и жалоб граждан, а также процедуры межрегионального взаимодействия, ориентированного на минимизацию сроков рассмотрения обращений жителей соседних областей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
03 октября 2017
Зеленый пояс по градозащите: ПАИ-live c Игорем Батовым (ВИДЕО)
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
03 октября 2017
Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 4 октября
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 октября 2017
Начался ПАИ-live с Игорем Батовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
03 октября 2017
Джамиль Хиндристанский: Премия «Народное признание» - это индикатор качественной работы
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
03 октября 2017
Усиление южного ветра ожидается в Псковской области в ближайшие три часа
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
03 октября 2017
Гостем ПАИ-live в 15:00 станет общественник Игорь Батов
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября
03 октября 2017
Сотрудники ОМОН отмечают профессиональный праздник 3 октября 2
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
02 октября 2017
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров

Идет загрузка...