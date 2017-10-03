Проблемы рассмотрения жалоб обсудил псковский омбудсмен с коллегой из Ленобласти

16:08, 03 октября 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе рабочего визита обсудил со своим коллегой из Ленинградской области Сергеем Шабановым вопросы повышения эффективности взаимодействия по разрешению обращений граждан. Как сообщил Псковскому агентству информации Дмитрий Шахов, встреча была посвящена повышению эффективности механизмов защиты прав граждан, носящих межрегиональный характер.

В ходе встречи было отмечено, что к уполномоченным по правам человека обращаются граждане двух граничащих между собой субъектов Российской Федерации за защитой своих прав в сферах землепользования, трудовых, жилищных, пенсионных и иных социальных прав, а также своевременного рассмотрения и расследования органами полиции заявлений о преступлениях, совершаемых в Псковской области на дачных участках, принадлежащих жителям Ленинградской области. Не редко в деятельности региональных омбудсменов находятся на рассмотрении и жалобы жителей Ленинградской области, которые отбывают наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Псковской области.

Дмитрий Шахов отметил, что необходимость совместного эффективного взаимодействия вызвана тем, что в соответствии с федеральным законом региональные уполномоченные по правам человека вправе принимать жалобы только на действиях органов власти, расположенных в соответствующем субъекте. Жалобы граждан часто затрагивают вопросы межрегионального характера, которые невозможно разрешить только в одном субъекте России.

По итогам встречи уполномоченные по правам человека в Ленинградской и Псковской областях выработали ряд предложений по совершенствованию федерального законодательства, направленного на уточнение такого порядка рассмотрения заявлений и жалоб граждан, а также процедуры межрегионального взаимодействия, ориентированного на минимизацию сроков рассмотрения обращений жителей соседних областей.