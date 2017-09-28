Около миллиарда рублей допсредств может получить Псков на подготовку к Ганзе

12:34, 03 октября 2017, ПАИ

Около миллиарда рублей дополнительных средств может получить Псков на подготовку к Ганзейским дням 2019 года. Об этом сообщил глава города Иван Цецерский на координационном совещании с городскими службами 3 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Иван Цецерский также поручил до 27 октября подготовить доклад о включении стадиона «Машиностроитель» в список мест для подготовки к Ганзе.

В ходе совещания глава города напомнил, что 10 сентября прошли выборы в Псковскую городскую Думу, и, по его словам, они состоялись «неплохо, но назвать их успешными не поворачивается язык». Иван Цецерский добавил, что всеми проблемами, возникшими в ходе выборов, займётся следствие, а все 25 избранных депутатов приступили к работе.

Также глава Пскова напомнил, что до 11 октября проходит конкурс на замещение должности главы администрации города, заявлений пока не поступало.

Вторая сессия гордумы, сообщил Иван Цецерский, состоится 24 или 27 октября. «Началась работа по формированию бюджета города. Идет работа по формированию плана благоустройства города на летний период», - рассказал он.

В заключение Иван Цецерский поблагодарил всех собравшихся за участие в выборной кампании 10 сентября. «Дальше, думаю, что все будет идти по нарастающей», - сказал он.