Игорь Калашников: К 9 октября все дома в Пскове должны быть подключены к отоплению

12:39, 03 октября 2017, ПАИ

К 9 октября все дома должны быть подключены к отоплению, заявил и. о. главы администрации Пскова Игорь Калашников. Об этом с координационного совещания 3 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«20 сентября тепло начали подавать во все больницы и школы, дома стали подключать со 2 октября, не все сразу, но 9-го числа все дома должны быть подключены. Работа ведется в плановом режиме», - подчеркнул Игорь Калашников.

Представитель Псковских теплосетей отметил, что 50% нежилого фонда в Пскове к теплу пока не подключено.

«Коллеги, подключайте людей к теплу. Активность среди управляющих компаний должна возрасти», - отметил глава Пскова Иван Цецерский.

По словам Игоря Калашникова, также ведется подготовка к зимнему периоду, в частности, специалисты готовят технику.