Акция «Вторая жизнь вещам» стартует в Псковской области

16:11, 03 октября 2017, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда в 4-й раз объявило старт благотворительной акции «Вторая жизнь вещам», в ходе которой все желающие смогут помочь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в поддержке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

«Каждый день в Детский фонд поступают обращения за помощью от семей, оказавшихся в критической ситуации (пожар, смерть родственников, крайняя нищета и так далее). Благодаря вещевой помощи, которую приносят неравнодушные псковичи, долгое время удавалось разрешать проблемы нуждающихся семей. К сожалению, с каждым днем просьб о помощи все больше, и того объема вещей, который ранее поступал от населения, уже недостаточно», - рассказали в Детском фонде.

Благотворительная акция «Вторая жизнь вещам» направлена на решение этой проблемы. Детский фонд призывает участвовать в ней всех псковичей и организовать сбор вещей на предприятиях, в фирмах и учреждениях.

У каждого есть возможность поддержать акцию по сбору вещей информационно, рассказав об акции руководителю, коллегам и друзьям, а для участия в акции «Вторая жизнь вещам» необходимо: предложить коллективу стать участником акции; выбрать ответственного и оповестить сотрудников и коллег о сборе вещей; собрать вещевую и другую помощь; доставить собранную помощь в Детский фонд по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2а, кабинет 15.

Постоянным партнером акции выступает химчистка «Весна», поэтому вещи можно привозить не только в офис фонда, но и в пункты приема химчистки: ТЦ «Максимус» (Октябрьский проспект, 54), гипермаркет «Тележка» (улица Труда, 54) и ТЦ «Сфера» (улица Рокоссовского,16). Также впервые присоединился к акции детский центр «Маленькая страна» (улица Юбилейная, 85а).

Благотворительная акция продлится до 30 ноября.

Подробную информацию можно прочитать в группе Детского фонда «ВКонтакте» или уточнить по телефону: 73-58-80.